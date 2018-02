Les téléviseurs intelligents, des cibles potentielles pour des pirates (Consumer Reports)

André Boily 07-02-2018 | 22h24

Les téléviseurs intelligents de cinq fabricants dont Samsung et les appareils et lecteurs Roku pourraient être vulnérables aux pirates informatiques, selon Consumer Reports.

L'organisme américain Consumer Reports (CR) a jeté aujourd'hui un pavé dans la marre des télés intelligentes qui, selon lui, pourraient être piratées. D'après CR, les vulnérabilités découvertes permettraient de surveiller ce que vous regardez.

CR a découvert des problèmes dans les appareils de télé intelligente de cinq fabricants aux États-Unis dont Samsung, LG, TCL, Sony, LG et Vizio, ainsi que dans les lecteurs Roku. La moitié des téléviseurs vendus aux États-Unis sont des appareils connectés à Internet.

Les gens de CR ont déterminé que des pirates pourraient s'emparer à distance du contrôle complet des appareils Samsung et TCL, une des marques de téléviseurs intelligents qui exploitent le système Roku TV. Comme plusieurs sites comme le journal en ligne USA Today, ils leur seraient possible de changer à distance les canaux, de monter le volume, d'installer de nouvelles applications et même de faire lire du contenu du site YouTube.

Roku réplique

Concernant les appareils Roku, le test de CR vise une fonction qui permet un accès à distance de l'appareil Roku, par exemple pour utiliser votre téléphone intelligent iPhone comme télécommande. Dans ce cas-ci, la vulnérabilité proviendrait d'un propriétaire de téléphone dont le téléviseur est connecté dans le même réseau WiFi et qui, par mégarde, clique sur un lien malicieux ouvrant ainsi la porte du réseau à un pirate jusqu'à l'interface du téléviseur.

Mais pour le vice-président de Roku, CR fait passer cette fonction d'accès à distance pour une vulnérabilité, ce qui n'est pas le cas ici et que cette fonction ne pose aucun risque de sécurité.

Sur son blogue, Roku permet à des développeurs tiers de créer des applications d'accès à distance que les utilisateurs peuvent utiliser pour contrôler leurs appareils. De plus, il est toujours possible de désactiver cette fonction dans leur lecteur Roku ou téléviseur Roku TV en allant dans les Paramètres> Système> Paramètres système avancés> Contrôle externe> Accès réseau> Désactivé.