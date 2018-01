Un masque DEL qui réagit à la musique, ça vous dit?

André Boily 22-01-2018 | 23h34

En voie de développement sur Kickstarter par la boîte Outline Montreal, ce masque DEL fort original qui s'illumine à la musique pourrait se tailler une belle place dans le grand public chez nous comme ailleurs dans le monde.

Appelé masque DEL réactif à la musique (The Sound Reactive LED Mask), le projet de la boîte Outline Montreal est en cours de développement et est financé sur la populaire plateforme Kickstarter pour le démarrage de projets et d'idées.

Ces masques sont dotés de minuscules diodes DEL connectées ensemble avec un module électronique réactif à la musique, lequel est évidemment alimenté par une pile lithium 5 V et rechargé par un câble USB.

Du module, un câble discret est intégré dans la courroie de maintien, elle-même ajustable. Pour le confort, une couche en mousse assure un contact doux avec la peau du visage.

À l'avant, pour illuminer le masque, une couche d'encre au phosphore est imprimée sur un conducteur translucide et, par-dessus, un dessin imprimé.

Sur Kickstarter

Outline Montreal veut offrir un choix de différents masques et va jusqu'à proposer de fabriquer des masques personnalisés. L'ensemble ne pèse que 80 grammes et le prix demandé est de 35$.

Ce masque DEL se veut l'accessoire idéal à porter pour tout événement musical ou soirée privée. Léger et malléable, il se loge aisément dans une poche ou dans un sac selon son concepteur.

Ce dernier vise une distribution dans le monde entier et, sur Kickstarter, le projet a démarré en trombe. En 24 h, il avait atteint son objectif de financement avec l'appui de quelque 3000 contributeurs - aujourd'hui ce nombre dépasse les 4400 pour un montant total de près de 287 000 $. Le fabricant a évidemment une page Facebook dédiée à son produit.