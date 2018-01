Voici comment fonctionnent les magasins Amazon sans caisses

André Boily 22-01-2018 | 14h54

Après un an de tests, Amazon ouvre son premier magasin sans caisses où il suffit d'entrer et de sortir avec ses provisions sans même avoir à sortir son portefeuille pour conclure la transaction. Mais, comment cela fonctionne-t-il?

À Seattle, le géant Amazon vient d'ouvrir ses portes aux acheteurs de son tout nouveau magasin Amazon Go où il n'y a aucun caissier ni caisse enregistreuse. À la place, un système de caméras qui note tout ce que vous prenez sur les étagères.

Pour le fond de l'histoire, Amazon voit grand. D'abord, le géant américain a l'an dernier mis la main sur la chaîne d'alimentation Whole Foods Market pour 13,7 milliards $ selon Reuters. Pendant ce temps, il testait avec ses employés ses magasins expérimentaux Amazon Go son système de suivi et de paiement sans caisses. Une phase d'essai d'une technologie totalement inexistante qui s'est avérée plus longue qu'attendu.

Pour magasiner, les clients doivent avoir installé sur leur téléphone intelligent l'application Amazon Go qu'ils présentent sur le lecteur à l'entrée de l'épicerie.

À partir de là, une batterie de caméras au plafond suit et enregistre à la trace tout ce que vous prenez - ou, après avoir changé d'idée, les déduise si vous remettez le produit à sa place sur l'étagère.

Basé sur la bonne foi des clients

Selon Techcrunch, il est inutile d'exposer le produit choisi aux caméras, vous pouvez prendre un produit et le cacher aussi vite que possible dans votre sac, le système va quand même l'enregistrer dans votre panier d'achats virtuels.

Le système fonctionne de manière instantanée avec une précision de 99,9%. Il y a même des capteurs de poids sur les étagères. Selon les personnes d'Amazon interviewées par le site techno Techcrunch, le système développé pour Amazon Go est fondé sur la bonne foi des clients et non d'éventuels voleurs à l'étalage dont les plus rusés trouveront sûrement un moyen de subtiliser un article.

Cela dit, le magasin de brique et mortier Amazon Go n'est pas dépourvu de personnel, loin de là. On y trouve des employés affairés à regarnir les étagères, des cuisiniers qui préparent des mets sur place ou pour emporter et même un préposé aux cartes d'identité pour les acheteurs d'alcools, de bières et de vins à l'apparence un peu trop jeune.

Quand votre magasinage est complet, vous sortez du magasin et le solde de votre carte de crédit est débité par l'application Amazon Go dans votre téléphone intelligent.