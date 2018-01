Google serait à concocter un nouveau système d'exploitation pour remplacer Android et Chrome OS

André Boily 18-01-2018 | 21h20

«Fuchsia», c'est le nom de code du système d'exploitation que Google est en train de compiler en douce dans ses labos. Ce système qui remplacerait à terme les actuels Android et Chrome OS aura le grand avantage d'offrir une utilisation identique et limpide entre tous les appareils, mobiles ou bureautique.

L'idée de concevoir un système d'exploitation à la fois commun tant pour les appareils mobiles que bureautiques n'est pas nouvelle. Apple y pense. Et si Apple y pense, alors c'est aussi bon pour le rival Google.

Surnommé Fuchsia, le système que Google concocte remplacerait un jour le logiciel système Android des appareils mobiles et le système Chrome OS installé dans des ordinateurs portatifs.

Outre l'interopérabilité complète entre les deux sphères de l'informatique grand public, un système commun va grandement simplifié la tâche des développeurs d'applications et de logiciels qui pourront ainsi compiler leurs produits numériques pour tous les appareils de l'écosystème Google, les mises à jour et, de plus, uniformiser la boutique Play Store avec des produits communs à tous les produits.

«Fuchsia» a été découvert dans une vidéo publiée sur le site Ars Technica où l'on voit le nouveau système en marche sur un ordinateur Pixelbook, mais avec des fonctions bien entendu très limitées pour un si jeune système d'exploitation.

Les systèmes Android et Chrome OS ont encore bien du temps devant eux, mais au moins on sait ce que nous prépare Google pour son futur système d'exploitation.