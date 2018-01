LG dévoile un écran OLED 65 po qui se loge dans un rouleau

André Boily 08-01-2018 | 12h29

À l'occasion de la foire CES, la sud-coréenne LG Display vient de dévoiler un écran de 65 pouces de diagonale si mince qu'il se roule dans une boîte comme une affiche.

C'est le grand déballage techno à Las Vegas à la foire CES 2018. Le fabricant d'électroniques LG, plus précisément la division LG Display, vient d'exposer tout son talent en matière d'écrans DELo (OLED ou diodes électroluminescentes organiques).

En séparant la quincaillerie en deux, l'écran d'un côté, les composantes électroniques (carte graphique, processeur, alimentation) de l'autre, il a été possible d'atteindre un écran si mince qu'il est possible de le rouler comme une vulgaire affiche.

L'écran de type DELo 4K ou ultra haute définition fait 65 pouces en diagonale est en somme une grande feuille de papier électronique. La technologie n'est pas tout à fait nouvelle, il y a un an, au même CES 2017, LG avait exposé un écran plus petit de plus faible résolution, mais complètement roulé sur lui-même.

Le grand avantage d'un tel écran est sa portabilité. Comme plusieurs s'en sont rendu compte, loger un écran de 55 pouces et plus dans une voiture ou même un VUS compact n'est pas une mince affaire. Autre avantage, l'écran est protégé si jamais les enfants se mettent à jouer au soccer dans le salon.