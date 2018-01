LG dévoile un projecteur 4K HDR pour afficher une image de 3m80 (150 po)

André Boily 05-01-2018 | 12h29

Le fabricant LG va dévoiler à la foire CES 2018 son premier projecteur 4K capable de projeter une image en diagonale de 3m80 ou 150 pouces sur un mur ou une toile. Si ce type de projecteur n'est pas nouveau, celui-ci est deux fois plus compact que les produits concurrents.

La foire de l'électronique CES 2018 n'est pas encore ouverte que plusieurs nouveaux produits pointent déjà dans le grand nuage Internet.

Comme ce projecteur HU80KA du sud-coréen LG capable de projeter une image 4K ou ultra haute définition en HDR. Taille maximale sur votre mur ou une toile : 150 pouces ou 3,80 en diagonale. C'est énorme, deux fois la taille d'un écran plat de 75 pouces!

Autre fait digne de mention, les projecteurs 4K sur le marché sont habituellement assez encombrants et lourds, mais celui de LG fait la moitié de ceux-ci.

LG promet une luminosité de 2500 lumens, ce qui en fait l'un des projecteurs les plus brillants du marché. L'imagerie HDR est également supportée au standard HDR10.

Le projecteur LG peut être posé au sol, monté au mur ou suspendu au plafond pour une grande polyvalence d'installation.

On ne connaît pas encore le prix du projecteur HU80KA alors que les appareils 4K abordables avoisinent les 2000 $US (2600 $CAN).