Roku annonce Roku Connect, une nouvelle plateforme audio sans fil

André Boily 04-01-2018 | 17h06

Si Amazon, Google et Apple sont engagés dans la conquête des appareils électroniques de vos salons et domiciles, ces géants devront se méfier d'un petit joueur aux dents longues, Roku, qui veut faire produire par d'autres des haut-parleurs intelligents qui utiliseront son système Roku OS.

Décidément, le populaire fabricant d'appareils pour la télé Internet a le vent dans les voiles. Roku veut non seulement faire développer des barres de son et des haut-parleurs intelligents et connectés, mais il veut aussi distribuer son système d'exploitation Roku OS à quiconque veut produire des appareils compatibles pour créer un écosystème complet.

La société californienne Roku dont le titre boursier a bondi depuis son appel public à l'épargne l'automne dernier fait le pari que des fabricants produiront des appareils qui se connecteront directement aux télés intelligentes Roku TV.

Et avec le logiciel ou système Roku Connect, la techno entend créer cet écosystème d'appareils intelligents et connectés, comme des haut-parleurs comme ceux d'Amazon, de Google ou d'Apple.

Un marché explosif !

Selon le site de nouvelles Canalys, le marché des haut-parleurs intelligents est appelé à exploser cette année. Quelque 56,3 millions d'appareils sont prévus en 2018, avec modèles Echo et Home, respectivement d'Amazon et Google, surtout aux États-Unis. Mais le marché chinois est à veille lui aussi de prendre le relais avec des géants comme Alibaba aux poches très profondes.

Roku est devenue très populaire pour ses appareils décodeurs pour obtenir et regarder des chaînes télé par Internet.

Il est même possible de trouver des écrans télé intelligents dotés du système Roku OS, comme sur les marques TCL, HiSense, RCA et Sharp. Jusqu'à huit marques ont intégré Roku OS à leurs téléviseurs.