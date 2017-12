La bisbille entre Amazon et Google reprend de plus belle

André Boily 28-12-2017 | 23h26

Si la tension avait baissé dernièrement entre Amazon et Google, les deux géants américains ont repris cette semaine leurs attaques par produits interposés.

Ça joue ferme entre les géants américains. Si Apple et Amazon sont parvenus récemment à une entente qui réintroduit la vente des consoles Apple TV sur la mégaboutique Amazon.com et, réciproquement, de l'application Prime Video d'Amazon sur les appareils Apple TV, les discussions ne se sont pas améliorées entre Amazon et Google.

En effet, et contrairement à son intention de ne pas riposter avant le 1er janvier, Google a décidé de retirer plus tôt que prévu son application YouTube de la plateforme rivale Fire TV d'Amazon.

Mais comme les propriétaires d'appareils Fire TV viennent de l'apprendre ou de s'en apercevoir, le lancement de l'application YouTube est suivi d'un message disant «vous pouvez choisir de regarder «YouTube et des millions d'autres sites Web» en utilisant un navigateur Web comme Firefox ou Silk, propriété d'Amazon.

On sait que la rivalité perdure depuis un bon moment, depuis qu'Amazon refuse de vendre des appareils qui concurrencent les siens sur sa propre boutique en ligne. Ainsi, les Apple TV, Chromecast, Google Home ont pour la plupart été mis à l'écart par l'entreprise de Jeff Bezos; PDG d'Amazon, dont le capital boursier égale la fortune de Bill Gates, l'homme le plus riche de la planète.

Outre Apple qui a pu s'entendre avez Amazon, dans tout ce dramaturge techno c'est le fabricant Roku qui tire les marrons du feu. Aux États-Unis, les appareils Roku dominent le marché.