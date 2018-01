La recharge à distance sans fil maintenant approuvée par la FCC

André Boily 28-12-2017 | 14h56

La société techno Energous vient de recevoir de la commission FCC la toute première certification de recharge à distance qui permet de recharger des appareils distants (téléphones, tablette, téléviseur, etc.) jusqu'à 15 pi sans passer par un fil.

Mardi, l'action WATT du groupe Energous valait 9 $US et, après l'annonce de la certification par la FCC américaine, celle-ci a littéralement bondi pour atteindre aujourd'hui plus de 32 $US.

Energous a développé WattUP, un système de recharge sans fil qui fonctionne véritablement à distance, jusqu'à plusieurs mètres d'écart, et qui n'a rien à voir avec la recharge par induction qui exige que l'on dépose directement un appareil sur un socle de recharge.

Energous a développé trois types de transmetteurs d'énergie; Far Field, Mid Field et Near Field. Le premier peut servir à recharger un téléviseur ou une barre de son. Le deuxième intégré dans un moniteur ou un haut-parleur pourrait offrir une couverture de recharge distante d'un mètre pour recharger de petits appareils comme votre téléphone ou clavier sans fil. Enfin, le troisième, Near Field, servirait à recharger de plus petits appareils.

Technologie de faisceaux

Bien entendu, chaque appareil à recharger doit posséder un petit récepteur ou antenne pour convertir l'énergie sans fil en courant électrique.

Et pour éviter toute dissipation inutile d'énergie, le système WattUP fonctionne un peu comme les routeurs WiFi modernes, c'est-à-dire avec une technologie de formation des faisceaux qui dirige précisément l'énergie RF (radiofréquence) vers l'antenne ou le récepteur de l'appareil destinataire dans un environnement 3D. Cette énergie RF est ensuite convertie en courant continu jusqu'à la batterie de l'appareil.

Des trois systèmes WattUP, c'est le transmetteur Mid Field qui a été approuvé par la Commission fédérale des communications (FCC).

À terme, le câble de recharge aura un sérieux concurrent.