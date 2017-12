LG annonce un écran 5K ultra large Thunderbolt 3 pour 2018

André Boily 21-12-2017 | 23h09

Le fabricant sud-coréen LG vient d'annoncer la sortie au début de l'an prochain de son moniteur d'ordinateur 34 pouces panoramique ou ultra large à définition 5K et équipé d'une connectique avec Thunderbolt 3.

Les écrans LG, particulièrement ceux de la gamme UltraWide, sont parmi les plus beaux et les plus efficaces moniteurs d'ordinateur qu'il m'a été donné de voir et d'expérimenter. Qu'ils soient armés d'une connectique DisplayPort ou Thunderbolt, ce sont les dignes remplaçants des moniteurs Apple Display que le géant californien a cessé de distribuer en 2016.

Et je parle par expérience, car deux écrans de cette série UltraWide ont été achetés pour mes fins personnelles. Le premier, un 29 pouces panoramique (2560x1080) format 21:9 ne possédait qu'une connexion double HDMI. Pensant le relier à un MacBook Air par un adaptateur HDMI-DisplayPort, telle fut ma déception d'avoir un écran limité en 1920x1080, c'est-à-dire avec deux barres noires de chaque côté.

Par chance, la connexion HDMI du nouveau Mac mini d'un membre de la famille procure toute la résolution matérielle de l'écran 29 po. Parenthèse, si vous cherchez un trio imbattable du côté Apple, le Mac mini avec stockage sur disque SSD et cet écran 29 po (LG 29UM59-P, 250$ sur newegg.ca) vous combleront de bonheur.

Le second, un 29 po panoramique 21:9 incurvé et connexion DisplayPort et HDMI (470$ sur newegg.ca) fait mon bonheur avec le MacBook Air.

Écran panoramique LG 34WK95U 5K

Le tout nouveau moniteur LG 34WK95U est dédié aux utilisateurs exigeants ou professionnels (photographes, éditeurs, développeurs ou le multitâche) qui recherchent une définition UHD, 4K ou mieux et la meilleure connexion haut débit du moment, le Thunderbolt 3 de 40 Gb/s. Avec cette connexion, on fait passer non seulement la vidéo, mais aussi les données sur une même chaîne vers un disque externe par exemple.

Avec une définition de 5120x2160, cet écran est classé 5K - c'est le premier de la gamme UltraWide à supporter pareille définition. L'imagerie à haute gamme dynamique HDR600 est aussi supportée pour une reproduction encore plus éclatante des couleurs.

Notre vision oculaire est panoramique - beaucoup plus large que haute - c'est donc tout naturel de choisir de tels écrans format 21:9 pour le travail bureautique ou les loisirs vidéo.

Quant au prix de l'écran 34WK95U, LG ne l'a pas encore annoncé, mais attendez à un montant de plus de 1000 $US.