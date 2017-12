Après 6 ans de recherche, Magic Leap dévoile enfin ses lunettes de réalité augmentée

André Boily 20-12-2017 | 12h42

Sur son site, la techno Magic Leap vient de révéler ses fameuses lunettes high-tech de réalité augmentée pour lesquelles la société a investi six années et 1,9 milliard $.

Truffées de capteurs et de caméras, les lunettes de réalité augmentée de Magic Leap étaient très attendues ne seraient-ce qu'en raison des ambitions promises et des moyens financiers mis à la disposition de l'entreprise, soit 1,9 milliard $. Selon BusinessInsider, Google, Alibaba, Temasek Holdings ont investi massivement dans la techno floridienne.

La techno prévoit effectuer les premières livraisons en 2018 tout en précisant que le produit continuera d'évoluer et sera possiblement différent à la livraison.

L'ensemble promis par Magic Leap servira à plusieurs fins comme la navigation Web et le magasinage, la téléprésence, l'utilisation de plusieurs moniteurs virtuels, les jeux et le divertissement.

Outre la capacité visuelle augmentée, les lunettes répondront aux commandes vocales, aux mouvements de la tête et le suivi oculaire.

Trois composantes

De Magic Leap, l'ensemble comprend des lunettes légères et confortables conçues pour fonctionner pendant de longues heures. Combinées avec la technologie Digital Lightfield, les six caméras procurent une cartographie et un suivi précis dans l'environnement ainsi qu'une audio de pointe pour rendre l'expérience encore plus naturelle.

À la ceinture, le module Lightpack intègre un puissant processeur d'environnement spatial et graphique et assure l'alimentation électrique des lunettes par batterie.

Enfin, la manette sans fil de contrôle et de retour de sensation comporte six degrés de liberté et de mouvement afin de répondre au moindre geste.

Le prix des lunettes de réalité augmentée avoisinera les 1000 à 1500 $US.