Quelle vitesse pour la télé 4K et HDR par Internet?

André Boily 19-12-2017 | 12h10

Voilà, vous venez ou prévoyez acquérir une télé ultra haute définition ou 4K? Pour en profiter, disposez-vous assez de bande passante? Avez-vous pensé à la consommation accrue de données qu'un film ou une série télé 4K/UHD entraînera sur votre forfait Internet?

Ça y est, la belle et grande télé 4K est en place dans votre salon prête à afficher vos films et séries télé en ultra haute définition (UHD). Pour tirer pleinement des contenus par Internet, on peut utiliser l'interface Web de la télé, mais la majorité des gens préfèrent utiliser un appareil dédié. Les plus populaires sont les Roku (le fabricant offre plusieurs produits à tous les prix), l'Apple TV, le Chromecast Ultra et les consoles de jeux comme les Xbox One X et PlayStation 4 Pro.

La définition pleine HD de 1920x1080 exige une connexion stable de moins de 8 Mb/s (mégabits par seconde). En revanche, la définition 4K/UHD de 3840x2160 demande un minimum de 20 Mb/s. Pour diffuser à cette définition, Netflix recommande au moins 25 Mb/s. Donc un forfait de 30 Mb/s de votre fournisseur d'accès Internet représente le meilleur rapport qualité-débit-prix avec une marge de manoeuvre si d'autres personnes comme vos enfants utilisent votre connexion Internet à d'autres fins, comme YouTube ou des jeux sur leurs téléphones intelligents ou tablettes.

Par contre, d'autres sources 4K UHD en direct comme certains événements sportifs peuvent demander plus de 30 Mb/s.

HDR

Si votre télé supporte la définition HDR, alors vous aurez accès aux contenus qui ont été produits à l'aide de la technique d'imagerie à grande gamme dynamique, pour des couleurs plus riches. La HDR est à ne pas négliger, car le gain visuel est plus important que le passage entre la pleine HD 1080p et le 4K UHD.

Et la beauté de la chose est que la HDR ne requiert pas de bande passante supplémentaire, la 4K UHD supporte et intègre déjà cette qualité d'image dans son volume de données.

La 4K UHD... pour dévorer votre forfait mensuel

Là où le bât blesse, c'est dans le volume de données par heure qu'exige la définition 4K UHD. Comme vous le voyez sur le graphique de l'application Videotron Bandwidth Monitor qui surveille ma consommation Internet à domicile, les barres les plus hautes correspondent à des soirées films ou séries en UHD, tandis que les deux dernières à de la vidéo HD.

À 25 Mb/s, la consommation vidéo 4K UHD cumule 11,25 gigaoctets (Go) par heure! Donc, il ne suffit que de 12 heures de contenus dans cette définition pour dépasser le volume de 150 Go de mon forfait, sans compter la consommation normale pour mes recherches et mon travail.

Acheter des blocs de données supplémentaires

Voilà pourquoi les fournisseurs d'accès Internet offrent des blocs de consommation supplémentaires pour éviter les dépassements de volume mensuel et les frais qui y sont reliés. En prenant exemple sur Vidéotron, un bloc de 100 Go (10 $), de 300 Go (13 $) ou illimité (15 $) permet de sauver la mise et d'ajuster votre consommation, et ce sans avoir à passer au forfait supérieur.

Où cela va-t-il s'arrêter ?

Pour terminer, si vous craignez tomber dans l'obsolescence dans quelques années avec votre télé 4K UHD avec ou sans HDR, n'ayez crainte. Cet appareil pourrait bien devenir votre dernière télé pour la simple raison que nous avons atteint la limite visuelle avec cette définition. Autrement dit, à 3 m de distance, vous ne verrez pas de différence entre une télé 4K UHD avec une autre en définition 8K - la capacité visuelle de nos yeux n'est pas assez aiguisée pour distinguer le gain du 8K.

Et ce n'est pas l'imagerie 3D qui viendra chambouler nos soirées télé, l'expérience a déjà été faite ces dernières années et le marché (vous et moi) n'a pas suivi.