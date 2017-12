Faites de votre Galaxy S8 un ordinateur de bureau

André Boily 04-12-2017 | 17h26

Quand le téléphone intelligent Galaxy S8 a été lancé plus tôt cette année, Samsung avait également conçu un accessoire qui est passé très discrètement dans l'univers du sans fil, le socle Dex. Ce dernier permet de connecter un téléphone S8 à un écran d'ordinateur et un clavier pour disposer d'une grande surface d'écran, comme sur un ordinateur.

Les téléphones intelligents sont si puissants qu'ils sont en fait de véritable petit ordinateur de bureau. En fait, leur seule limite est leur taille d'écran.

Le socle DeX de Samsung se branche à un écran d'ordinateur, à un clavier et à une souris. Connecter ensemble, vous obtenez l'équivalent d'un ordinateur de bureau complet avec ses applications et ses ressources.

D'ailleurs, Samsung s'apprête à lancer une nouvelle version du socle DeX pour son prochain Galaxy S9 qui sortira quelque part au début de l'an prochain.

Pour plusieurs, cette solution remplace adéquatement l'utilisation d'un ordinateur portatif. Il suffit de disposer d'un écran d'ordinateur, d'un clavier et d'une souris connectés au socle. Ce dernier assure même le refroidissement du téléphone intelligent et sa recharge. On peut également y brancher un câble réseau Ethernet pour obtenir Internet depuis son routeur.

La sortie vidéo du Galaxy S8 connecté au socle produit un signal HD intégral sur l'écran externe. L'interface bureau est très similaire à celle que produisent les systèmes macOS et Windows. Et comme avec ces derniers, il est possible de lancer et d'utiliser plusieurs applications en même temps. Attention, certaines applications qui n'ont pas été optimisées par leurs développeurs pour l'affichage grand écran conservent leur format réduit.