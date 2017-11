Intel et AMD créent une nouvelle puce à la fois processeur et carte graphique

André Boily 06-11-2017 | 17h15

Surprise dans le monde high-tech des microprocesseurs, Intel et AMD font équipe pour créer une nouvelle puce à la fois processeur et carte graphique - en soi une mauvaise surprise pour le concurrent Nvidia qui voit deux concurrents s'unir dans un projet commun.

La semaine techno et le titre AMD en bourse démarrent en lion avec cette annonce de partenariat entre Intel et AMD pour créer un nouveau type de puce d'ordinateur. Une nouvelle qui survient en même temps que celle du géant Broadcom d'acheter le fabricant de puces mobiles (les mêmes qui équipent nos téléphones intelligents) Qualcomm.

Jusqu'à aujourd'hui, les ordinateurs personnels sont dotés de deux cartes, l'une pour le processeur et l'autre pour le traitement vidéo. Or, avec ce jumelage technologique, les puces graphiques du fabricant AMD seront intégrées dans les processeurs multicoeurs d'Intel.

Le nouveau produit selon ce que rapporte le journal Wall Street Journal sera dédié aux clientèles de joueurs vidéo et de créateurs de contenu.

Cette nouvelle a redonné du souffle au titre AMD qui a subi une solide correction d'environ 25% il y a une semaine après la publication des résultats trimestriels décevants, tandis que celui d'Intel est en hausse de 33% depuis le début de septembre. De concurrent, AMD devient partenaire d'Intel, et cela change totalement la dynamique du marché des fabricants de puces.

Intégrées ensemble, les puces CPU et GPU seront beaucoup plus rapides ne serait-ce parce que la distance entre les deux sera réduite au minimum. Et en formant un ensemble beaucoup plus compact, il sera possible d'avoir autant de performance (traitement et vidéo) dans un petit ordinateur portatif que dans un plus gros.