Logitech : Un clavier virtuel pour taper en réalité virtuelle

André Boily 03-11-2017 | 17h43

Le fabricant Logitech a conçu un clavier pour les environnements virtuels. Appelé Logitech Bridge, ce clavier fonctionne avec les casques Vive du fabricant HTC.

À l'aide d'un disque Vive de suivi, d'un clavier de jeu Logitech G et d'un accessoire pour relier les deux, le logiciel développé par Logitech parvient à positionner en 3D le clavier devenu virtuel exactement au même endroit que le modèle physique.

Le système n'est qu'un prototype pour l'instant, mais il donne une idée du potentiel en réalité virtuelle (VR) - il faut admettre que le clavier n'est pas prêt de disparaître malgré l'arrivée de nouvelles technologies, les systèmes bureautiques VR ont autant besoin de clavier que dans la réalité.

Le système de Logitech permet aux développeurs de superposer des interfaces de clavier pour multiplier les possibilités. Cela fonctionne avec n'importe quel jeu ou application à l'aide du logiciel SteamVR de Vive.

Seul hic pour l'instant, sa disponibilité. Le système prototype coûte 150 $US, sans oublier les autres éléments comme le disque de suivi (99 $) et le système HTC Vive (600 $US).