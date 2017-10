De filaire à sans fil, libérez votre casque d'écoute avec l'amplificateur hi-fi de Bluewave

André Boily 27-10-2017 | 14h53

Conçu par deux Montréalais, l'amplificateur d'écouteurs haute fidélité sans fil Get par leur société Bluewave est maintenant prêt pour sa commercialisation. Très compact, ce petit appareil Bluetooth assure une qualité audio supérieure à celle de la sortie audio 3,5 mm des téléphones intelligents dont plusieurs fabricants ont cessé d'intégrer dans leurs plus récents appareils.

Terminons la semaine techno avec un produit d'ici, de Montréal, conçu par deux inventeurs - Pierre Lelièvre (président) et Stéphane Lepage (cofondateur) -, réunis dans leur entreprise, Bluewave.

Leur pari : concevoir un appareil pour profiter au maximum de vos casques audio filaires avec la plus récente technologie sans fil Bluetooth 24 bits. Un produit qui tombe à point nommé, car les fabricants de téléphones intelligents comme Apple et Google, pour ne nommer que ceux-là, délaissent la sortie audio 3,5 mm au profit de la connexion sans fil Bluetooth. Chez Apple, tous les appareils à partir du iPhone 7 2016 et, chez Google, les tout récents Pixel 2 sont dépourvus de sortie audio.

Or, problème, que faire de nos casques d'écoute filaires, dont plusieurs sont des modèles haut de gamme ou haute fidélité pour audiophiles ou de types compacts pour les loisirs, le métro ou les activités sportives?

Pour casques et... chaînes stéréo

Faisant 57 x 32 mm, le Get de Bluewave assure une qualité audio maximale grâce au débit 24 bits du protocole sans fil Bluetooth. L'appareil est compatible avec l'ensemble des codecs Bluetooth, incluant les formats audionumériques AAC, MP3, EDR (Enhanced Data Rate), Aptx, Aptx-LL et AptX-HD 24-bits.

Pouvant être mis à jour par son port micro-USB, outre sa qualité audio et sans fil, cet appareil prolonge la vie utile des casques d'écoute filaires autrement condamnés par l'abandon des sorties audio 3,5 mm.

Fonction téléphonique

Après avoir jumelé l'appareil Get avec votre téléphone intelligent Bluetooth, il suffit de brancher la fiche audio 3.5 mm de votre casque dans celui-ci. De là, on peut commander directement la source à l'aide des commandes de volume, de lecture/arrêt ou de saut de piste avant/arrière.

Vous voulez connecter en sans fil votre système stéréo avec votre téléphone intelligent? Facile, branchez le Get au câble audio 3.5 mm de celui-ci.

Et puisque le Get intègre un microphone, le bouton lecture/arrêt sert également à répondre et mettre fin aux appels téléphoniques.

En ce qui concerne l'autonomie, le produit est alimenté par une batterie lithium Li-Po de 200 mAh, ce qui lui assure une durée continue de 8 heures selon la fiche technique de Bluewave.

Lancement de la production

Produit à Montréal, le Get est offert en précommande pour 127,22 $ sur le site de Bluewave. À noter l'accessoire d'installation pour fixer le Get à même le casque d'écoute, réduisant ainsi au minimum la longueur du fil entre les deux.

Site : https://www.bluewaveaudio.ca/fr/

Page vidéo et de sociofinancement.