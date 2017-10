La Kinect n'est plus...

André Boily 25-10-2017 | 21h24

Comme une fusée qui finit par retomber sur Terre, la console de jeu Kinect de Microsoft a connu rapidement son heure de gloire, pour ensuite la terminer brusquement dans l'oubli. Microsoft a donc décidé d'y mettre fin pour mieux recentrer la technologie par caméras 3D dans d'autres produits.

Lancé il y a sept ans en novembre 2010, l'appareil produit par Microsoft vient de connaître le sort inévitable à tout produit de consommation, sa mise au rancart après quelques années à rouler en roue libre jusqu'à l'arrêt complet aujourd'hui.

L'appareil doté de caméras 3D et infrarouge pour seconder la console Xbox 360, puis la Xbox One, les joueurs ont fini par préférer une expérience plus traditionnelle du jeu vidéo. Pour rappel, cet appareil Kinect servait d'interface visuelle entre vous avec vos mouvements et le jeu. On pouvait ainsi jouer au tennis virtuel debout devant la caméra et sa télé en maniant une raquette tout aussi virtuelle dans sa main.

À ses débuts, la Kinect était vraiment révolutionnaire, tous en voulaient une sous l'arbre de Noël. Le produit faisait appel à un capteur de profondeur, à une caméra 3D et à un système de reconnaissance vocale. Microsoft aurait produit quelque 35 millions d'unités, selon le site techcrunch.

Selon les gens de Microsoft consultés, la technologie sous-jacente du produit Kinect a poursuivi son développement dans d'autres appareils, consoles ou systèmes du géant de Redmond, comme les Xbox One, Windows Holographic, Windows 10 ou Cortana.