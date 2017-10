Maxi indiscrétion pour un Google Mini

André Boily 12-10-2017 | 16h35

Fraîchement déballé la semaine dernière lors de la présentation majeure des nouveaux produits du géant Google, le nouveau haut-parleur intelligent Mini a la fâcheuse manie d'enregistrer tout ce qui se dit autour de lui, sans votre consentement bien sûr.

Google blâme un bouton défectueux et planche sur une rustine pour arrêter les indiscrétions du Mini qui écoute les paroles des gens et même les voix de la télé si elle n'est pas trop éloignée.

C'est un réviseur qui avait le produit en essai qui a découvert le pot aux roses en découvrant des centaines d'enregistrements audio sur le compte infonuagique associé au produit.

Une bien mauvaise nouvelle pour le géant Alphabet dont la division Google tente de percer le marché des produits matériels que maîtrisent parfaitement Apple, mais aussi le géant Amazon qui a développé une gamme de produits haut-parleurs intelligents comme les Echo et Echo Dot - ce dernier est vendu pour seulement 50 $US.

Écoute des mots-clés

Les haut-parleurs intelligents sont dotés d'un véritable système d'exploitation connecté à Internet capables de répondre rapidement aux commandes et questions de leurs maîtres. Lecture des courriels ou des nouvelles, réveille-matin, météo, ces appareils deviennent de plus en plus populaires.

Pour affronter le très compact Echo Dot, Google avait lancé son appareil Mini qui, le moins qu'on puisse dire, démarre très mal sa carrière.

Normalement, ces appareils réagissent aux mots-clés désignés par le fabricant et prononcés par le propriétaire ou l'occupant. Sauf qu'ici, au lieu d'ignorer tout le contenu audio autre que les mots-clés, le Google Mini écoute en continu tout ce qui est dit.

Et pour ceux qui reçoivent leur Mini, ils ne peuvent l'activer parce que Google vient de désactiver l'unique bouton sur le dessus de l'appareil qui démarre l'Assistant.

Bref, ce Mini vient de lancer une maxi crise chez Google.