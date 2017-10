Roku dévoile ses nouveaux lecteurs de télé Internet

André Boily 02-10-2017 | 17h46

Beaucoup d'action du côté de Roku, le fabricant de lecteurs de diffusion télé par Internet. En plus d'une entrée toute récente en bourse, la société californienne vient d'annoncer une importante mise à jour de sa gamme de produits et de son système d'exploitation Roku OS.

Commençons par l'appel à l'épargne public, plutôt réussi, le titre ROKU lancé à 15,78 $ à l'ouverture du Nasdaq a culminé sous les 30 $ le lendemain pour clôturer 23,56 $ aujourd'hui.

Roku tire ses revenus de la vente de ses lecteurs de streaming et se place donc en rival de géants comme Apple (Apple TV), Amazon (Fire TV) et Google (Chromecast). Elle tire aussi des revenus de licences sur les téléviseurs à écran plat qui utilise son système d'exploitation Roku OS - Hisense, Insignia et Sharp.

Avec ces lecteurs de diffusion par Internet, vous pouvez regarder Netflix et des milliers de canaux disponibles en utilisant votre accès Internet, pour des films et des séries aussi bien en haute définition, qu'en 4K UHD et même en HDR.

Cinq lecteurs Roku mis à jour

Les nouveaux produits sont, selon le fabricant, plus performants en traitement et en réception Wi-Fi notamment. Côté système logiciel, Roku OS passe à la version 8 pour mieux satisfaire les utilisateurs d'appareils télé qui intègrent Roku OS.

Les appareils seraient jusqu'à cinq fois plus puissants grâce aux nouveaux processeurs qui démarreront et réagiront plus vite.

En entrée de gamme, le Roku Streaming Stick portatif demeure pour ceux qui préfèrent passer d'une télé à l'autre sans problème, ou qui l'emportent dans leurs voyages.

Nouvelle télécommande

Autre nouveauté, la télécommande permet non seulement de gérer le lecteur, mais aussi d'ouvrir et de fermer la télé et d'ajuster le son. Et pour éviter les pénibles configurations, la télécommande peut analyser votre télé afin de télécharger les bons codes dans une banque de données.

Le modèle haut de gamme Ultra (4K UHD et HDR jusqu'à 60 i/s) baisse de prix de 130 à 100 $US pour mieux affronter le tout récent lecteur Apple TV 4K. Possédant cet appareil, j'apprécie beaucoup son port Ethernet pour connecter l'appareil par câble réseau et sa télécommande qui permet l'écoute privée à l'aide de sa prise audio 3.5 mm et des écouteurs.