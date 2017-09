La réalité virtuelle à la rescousse du cinéma

André Boily 28-09-2017 | 15h54

Des investisseurs et de grands noms de l'industrie y croient de plus en plus, la réalité virtuelle s'invite au cinéma pour donner une plus-value qui sera sans doute bénéfique à cette industrie qui affronte un adversaire coriace et en grande forme, la vidéo et le cinéma en ligne de Netflix.

Le célèbre journal New York Times rapporte dans son édition d'aujourd'hui que la plus importante chaîne de cinéma au monde, AMC Entertainment, fait le pari d'investir dans Dreamscape Immersive, une entreprise techno en démarrage de Santa Monica à Los Angeles, spécialisée dans les technologies de réalité virtuelle.

En plus d'y investir 10 M$ sur une enveloppe totale de 20 M$, AMC financera jusqu'à six centres de réalité virtuelle (RV) au cours des 18 prochains mois. D'autres comme Time Warner inc, Warner Bros, 21st Century Fox, IMAX et Steven Spielberg font partie du projet de financement.

Pour vous donner une idée de la morosité du marché du cinéma, la valeur des actions d'AMC a fondu de 54 % depuis un an. La RV pourrait être une partie de la planche de salut de l'industrie qui en arrache face aux deux géants américains de la vidéo en ligne que sont Amazon Video et Netflix.

Disney et IMAX également

Dreamscape a ainsi ramassé un joli pactole de 40 M$ pour développer sa technologie et ses centres RV.

Des cinémas pourront convertir quelques-unes de leurs salles en attractions de réalité virtuelle où les participants ne seront plus passifs à regarder un film, mais à participer à des jeux en groupe.

Le NYT ajoute que la société The Void, une jeune techno, a annoncé un partenariat avec Walt Disney pour ouvrir des centres RV «à la Star Wars» dans ses parcs d'attractions californien et floridien.

De son côté, IMAX opère déjà deux centres RV à Los Angeles et à New York, d'autres sont à venir au Canada, en Grande-Bretagne et à Shanghai, toujours selon le NYT.