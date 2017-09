Avec sa lampe rechargeable Riggad, Ikea vise les propriétaires d'iPhone

André Boily 25-09-2017 | 10h26

Avec humour, la chaîne Ikea s'inspire de l'image et du marketing d'Apple pour faire connaître sa lampe Riggad qui offre une plateforme de recharge sans fil de type Qi compatible auprès des amateurs de produits iPhone 8, 8 Plus et X.

«Elle charge vraiment tout», peut-on lire sur l'annonce ou bien Link Different (inspiré du fameux Think Different).

Bref, la lampe Ikea nommée Riggad peut recharger deux appareils en même temps. Un premier en le plaçant sur la surface de recharge sans fil par induction, un second par câble USB.

Ikea et sa firme de relations publiques ont voulu viser directement les nouveaux acheteurs de produits Apple dont le fabricant vient de lancer trois modèles compatibles avec la recharge sans fil Qi.

Les produits de recharge sans fil commencent à apparaître. En plus de cette lampe vendue 70 $US ou 80 $CAN par Ikea, Belkin propose sa base de recharge BOOST-UP sur le site d'Apple et son site maison pour 60 $US (montants arrondis). Avec son prix approprié, le produit Ikea offre une valeur ajoutée. Déballage ici sur YouTube.

Tous les deux supportent le standard Qi qui signifie que le produit est compatible avec tous les produits, téléphones, tablettes et accessoires dotés de la technologie Qi.