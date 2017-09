Drones Matternet : livraison autonome avec recharge automatique

André Boily 21-09-2017 | 10h02

Amazon n'est pas la seule entreprise à imaginer le potentiel des livraisons par voies aériennes, la suisse Matternet a conçu un ensemble drone et base de recharge pour la livraison rapide de produits et d'échantillons médicaux.

Le concept imaginé par Matternet est assez novateur, car il implique une intervention humaine réduite au minimum.

Il s'agit ici d'un drone spécialisé dans la livraison de produits médicaux entre institutions. L'engin transporteur repose sur une station de base encore plus originale. Cette dernière sert non seulement de base d'atterrissage, mais aussi de station de recharge par permutation des batteries et de chargement de la charge utile dans le ventre du drone.

En pratique, l'employé n'a qu'à insérer le paquet à livrer dans la base qui s'occupe ensuite de le transférer dans le drone. À destination, un employé qui dispose du code QR approprié peut récupérer le paquet.

Les échantillons ou les médicaments peuvent donc être livrés en une fraction du temps qu'il faut pour les transporter par voie terrestre.

Matternet veut lancer ses premières livraisons dans son pays hôte, la Suisse, et plus tard vers d'autres cieux comme en Allemagne et en Grande-Bretagne.