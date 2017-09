Voyez ce robot diriger cet orchestre italien

André Boily 14-09-2017 | 15h31

Les robots peuvent remplacer des humains là où on s'y attend le moins, comme ici en jonglant de la baguette à la tête d'un orchestre italien pour diriger les musiciens et les chanteurs, comme Andrea Bocelli. Son nom, YuMi, son créateur, ABB de Zürich en Suisse.

On sait que les robots peuvent effectuer des travaux répétitifs, dangereux et même parfois high-tech, comme en chirurgie, mais là on découvre qu'ils peuvent occuper une position hautement artistique ou musicale comme chef d'orchestre !

À Pise, en Italie, la zurichoise ABB a fait diriger un orchestre à YuMi, son robot-chef d'orchestre qu'elle développe depuis plusieurs années et dont la première apparition remonte à 2015.

Même si YuMi ne fait bouger les bras et la baguette devant l'orchestre, diriger une troupe exige beaucoup de doigté. La techno ABB avait pour l'occasion du gala-bénéfice invité Andrea Bocelli pour chanter l'opéra composé par Verdi, Rigoletto.

Par apprentissage profond (deep learning), ABB a développé une technique de direction d'orchestre avec l'aide du chef maestro Andrea Colombini, ainsi le programme du robot a pu apprendre et maîtriser la finesse des mouvements de chef d'orchestre pour parfaitement interpréter l'oeuvre musicale de l'artiste Verdi lors de cet événement à Pise.

Les mouvements du chef d'orchestre ont été enregistrés, puis peaufinés à l'aide d'un logiciel.

Les spécialistes disent avoir été impressionnés par la gestuelle du robot.