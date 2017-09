3 mètres d'image à seulement quelques centimètres de l'écran

André Boily 07-09-2017 | 11h52

Il existe une catégorie de projecteurs à courte focale, c'est-à-dire capable de produire une grande image vidéo à une distance de quelques centimètres seulement de l'écran, comme cet appareil laser Epson projette une image de 3 m en diagonale. Cependant, il y a un hic.

Annoncé à 3000 $US, le prix pour ce projecteur laser à courte focale est raisonnable, l'ennui ici est qu'il se limite à une résolution HD alors que la norme actuelle en boutique - et de plus en plus dans nos salons - est l'écran plat 4K ou ultra haute définition (UHD).

Il existe bel et bien sur le marché des projecteurs à courte focale, comme le Sony 4K, mais là on parle d'une facture de plus de 25 000 $US.

À 40 cm de distance

Côté des caractéristiques, le projecteur LS100 d'Epson produit 4000 lumens et un rapport de contraste de 2,5 millions:1 - suffisant pour voir un film avec les lumières et les stores ouverts dit le communiqué Epson -, et trois ports HDMI.

Et parce qu'il fait appel à un projecteur de type laser, la durée de vie de la lampe atteint 20 000 h, l'équivalent de 10 ans, selon les données d'Epson.

On utilise les projecteurs à courte focale dans les cas où l'on veut un écran plus grand que les panneaux actuels. Pour rappel, une image projetée de 3 m ou 10 pieds, c'est 120 pouces en diagonale ! Également dans les cas où un projecteur classique à longue focale ne peut être installé sur un meuble ou au plafond. Le projecteur LS100 n'a besoin que de 40 cm de distance pour projeter l'image au mur ou sur un écran.

Offert en 4K UHD, ce produit aurait fait un malheur ! Disponible dès cet automne.