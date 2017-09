Mise à jour de Windows 10 ce 17 octobre, la réalité virtuelle au menu

André Boily 04-09-2017 | 12h06

Le système d'exploitation de Microsoft étant le plus répandu dans les ordinateurs, l'éditeur vient d'indiquer les principaux détails de sa mise à jour à venir le 17 octobre prochain, laquelle sera surtout axée sur la réalité virtuelle.

Au programme de cette importante mise à jour de Windows 10, le support d'appareils de réalité virtuelle, de casques surtout - soit une plateforme de réalité virtuelle que Microsoft renomme Mixed Reality.

Appelée Windows 10 Fall Creators, la mise à jour annonce le support de casques de réalité virtuelle. Plusieurs fabricants de matériel informatique comme Acer, Dell, HP et Lenovo vont concomitamment mettre en vente leurs casques qui se brancheront au PC soit avec un câble HDMI, USB ou USB-C. De plus, sur Steam VR, la populaire plateforme de jeux, on verra apparaître une gamme de jeux compatibles.

Plus tôt ce printemps, en mai, Microsoft avait confirmé la sortie de son tout premier ensemble holographique avec manettes. Ce dernier qui sera vendu 399 $ cet automne inclut un casque fabriqué par Acer et une paire de manettes par Microsoft.

Le monde des jeux n'a pas fini de se développer.