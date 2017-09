Samsung dévoile une nouvelle génération d'objets portatifs sport et santé connectés

André Boily 01-09-2017 | 11h44

Le fabricant Samsung a sorti ses nouveaux produits portatifs conçus pour les activités physiques et dont le plus intéressant est cette montre Gear Fit2 Pro résistante à l'eau pour numériser vos performances en natation ou sous l'eau jusqu'à 50 m.

Voici les trois objets connectés :

Gear Fit2 Pro: Un bracelet sportif amélioré avec GPS et de nouvelles fonctions intelligentes

Gear Sport: Une montre intelligente élégante, polyvalente et résistante à l'eau

Gear IconX: La seconde génération d'écouteurs de conditionnement physique sans fi

Outre ses capacités cotées 5 ATM pour sa résistance aquatique, l'attrayante montre Gear Fit2 Pro à écran 1,5 po AMOLED incurvé mesure vos longueurs de piscine, vos temps intermédiaires et même la cadence de vos battements de bras, sans oublier les calories brûlées, l'altitude, le nombre de pas pendant un exercice.

Les trois appareils que Samsung dit plus précis assurent le suivi de votre rythme cardiaque en temps réel autant au repos que dans un entraînement soutenu sur vélo stationnaire.

Autre nouvelle fonction, la détection automatique d'activité intégrée dans les appareils peut reconnaître les catégories d'activités suivantes : la marche, la course à pied, le vélo, ainsi que des activités de performance comme la dance ou le basketball.

Enfin, Samsung a inclus des partenariats avec Under Armour et Spotify pour augmenter les fonctions de ses appareils et la possibilité de personnaliser votre propre plan de bien-être.