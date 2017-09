Carte microSD, Sandisk atteint maintenant 400 Go !

André Boily 01-09-2017 | 07h54

Comme si la miniaturisation était sans fin, on produit sur une base commerciale des cartes format Flash de 400 Go dans sa version la plus compacte. Et la performance n'est pas en reste, en lecture cette microSDXC atteint 100 Mo/s. Les grands dévoreurs de vidéos 4K ne se plaindront pas.

Il y a quelques années à peine, je m'étais procuré une carte microSD de... 32 Mo ! Et je trouvais cela amplement suffisant. Plus aujourd'hui!

Toutes les cartes de type microSDXC entre 64 et 400 Go atteignent 100 mégaoctets par seconde en lecture, l'équivalent d'un transfert de 1200 photos haute résolution en moins d'une minute. Ces cartes sont très appréciées des utilisateurs de téléphones et de tablettes Android souvent vendus avec une faible capacité de stockage, laquelle peut être compensée par ces cartes microSD.

Avec nos téléphones intelligents qui carburent aux vidéos 4K et aux photos haute résolution, ces cartes microSD sont souvent le seul moyen de stocker d'immenses quantités de fichiers. Cotée A1, Sandisk affirme que cette carte est optimisée pour le stockage et l'ouverture d'applications.

Revers à cette merveille de stockage et de technologie, cette carte microSDXC grande comme un ongle s'échange contre 250 $US sur Amazon.com.