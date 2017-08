Microsoft et Amazon, ensemble pour intégrer leurs assistants numériques

André Boily 30-08-2017 | 12h39

Voilà un partenariat qui étonne. Amazon et Microsoft vont intégrer leur technologie respective dans les appareils et ordinateurs respectifs. Il sera ainsi possible d'accéder à Cortana dans les appareils Amazon et, à l'inverse, à Alexa dans les appareils Windows.

Ça bouge dans le monde des assistants numériques incarnés dans des haut-parleurs intelligents, ordinateurs et appareils de poche. Petit rappel, Amazon a lancé le bal avec sa gamme d'appareils Echo (système Alexa), Google a suivi avec Google Home (système Assistant Google), Microsoft (système Cortana) et Apple avec HomePod (Siri). Sonos suivra bientôt en octobre.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Selon les New York Times et sites qui le rapportent, il suffira à un utilisateur d'appareil Alexa de dire «Alexa, open Cortana» pour obtenir l'assistant numérique de Microsoft et à un autre de dire «Cortana, open Alexa» pour accéder aux fonctions d'Alexa sur un système Windows.

L'objectif est simple, c'est de permettre aux utilisateurs d'accéder aux meilleures capacités de chaque système intelligent sur un même appareil. Moins simple, il faudra à ceux-ci de déterminer à chaque fois quel système répond le mieux au but recherché; magasinage, domotique, téléphonie, musique, etc.

Autre surprise, Microsoft serait à préparer un haut-parleur intelligent Cortana avec le fabricant Harmon Kardon. Et cette fusion de systèmes intelligents entre concurrents pourrait éveiller d'autres concurrents à produire le même genre de partenariat.

Dès que les assistants auront été mis à jour plus tard cet automne, Alexa et Cortana seront à la fois disponibles sur plusieurs appareils Amazon et Microsoft.