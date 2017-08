L'Insta360 One prend toute l'action en photo et vidéo

André Boily 29-08-2017 | 12h42

Les jeunes et amateurs de photo d'action vont assurément aimer ce genre de nouvelle photographie développée par Insta360 et son nouveau modèle One. Ce dernier offre une résolution vidéo 4K et des images de 24 mégapixels en plus de fonctionner de manière complètement autonome. L'Insta360 One prend toute l'action... sauf elle-même!

Depuis l'arrivée des caméras d'action de type GoPro sur le marché, il ne s'est pas produit grand-chose. Or, en poussant le concept un peu loin, la photographie 360 degrés a fait son apparition.

On appelle cela la photographie 360 degrés ou immersive, elle donne l'impression d'être sur place pour permettre de bien rendre l'ambiance du lieu et du moment.

Insta360 n'en est pas à ses premiers produits, mais avec le modèle One le fabricant atteint le niveau de maturité qui permet d'exploiter tout le potentiel du produit.

Ce produit a la capacité de fonctionner en mode autonome ou encore commandé à distance par la connexion Bluetooth de votre téléphone intelligent. Il peut même être directement branché à un iPhone pour utiliser l'écran de celui-ci comme viseur. À noter qu'une version Android arrivera plus tard.

En plus de sa résolution 4K en vidéo, l'image est stabilisée et offre l'effet « bullet time », un effet visuel qui donne l'impression de détachement espace-temps par rapport à son sujet visible.

Autre effet digne de mention, si l'Insta360 One est portée au bout d'un bâton comme ceux servant aux autoportraits, ce dernier disparaît littéralement de l'image finale. Et comme sur les drones photo, l'appareil peut suivre un sujet en particulier à l'aide de la fonction SmartTrack.

Livrée avec un boîtier, ce dernier sert également de socle (très astucieux) si l'on veut prendre des photos et vidéos sans avoir à le tenir dans ses mains.

Sur le site https://www.insta360.com et sur YouTube, on peut découvrir des échantillons de photos et vidéos réalisées par différents appareils d'imagerie immersive ou 360 degrés.

Le clip ici donne un bon aperçu de ce qu'est la photo ou la vidéo immersive.