Montre Fitbit Ionic, une sérieuse rivale à l'Apple Watch?

André Boily 28-08-2017 | 15h28

Le fabricant de montres intelligentes Fitbit vient de lancer une nouvelle série de montres intelligentes appelée Ionic dotée de caractéristiques comme le paiement sans contact Fitbit Pay, une étanchéité jusqu'à 50 m dans l'eau et une batterie capable de tenir plus de quatre jours.

Quand on a devant soi un géant comme Apple, les joueurs n'ont pas droit à l'erreur et les marges sont faibles. Son titre boursier est là pour le rappeler. À son sommet de plus de 45 $US l'action il y a 25 mois à peine, l'action FIT a touché un plancher en 2017 en oscillant entre 5 et 6 $ l'action. Avec l'annonce du dévoilement aujourd'hui, le titre prend 3,49% au moment de terminer cet article.

«D'ici les prochains mois, il vous sera possible d'ajouter des cartes American Express, MasterCard et Visa, ainsi que les cartes de débit des principales banques dans plus de 10 marchés à travers le globe», dit le communiqué de Fibit.

En plus des caractéristiques mentionnées, la montre comporte une puce de localisation GPS pour votre suivi en jogging ou vélo sans téléphone, un moniteur cardiaque, une plateforme de musique et diverses façades de montres.

Mesure du niveau d'oxygène dans le sang

Fitbit dévoile aussi une nouvelle technologie, le capteur SpO2, soit la mesure relative du niveau d'oxygène dans le sang (ou de saturation du sang en oxygène) qui a le potentiel entre autres de surveiller l'apnée du sommeil.

Avec des livraisons prévues en octobre, Fitbit annonce un prix de départ de 299,95 $US, supérieur à celui du prix de départ d'une montre intelligente Apple Watch (269 $US), mais inférieur à la série 2.

Fitbit devra surveiller le 12 septembre prochain les annonces d'Apple qui pourrait présenter sa nouvelle plateforme watchOS 4.