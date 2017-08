Commerce de détail : Walmart s'associe avec Google pour mieux affronter Amazon

André Boily 24-08-2017 | 10h17

Le groupe Alphabet (Google) vient de réaliser un joli coup en s'associant avec Walmart dont les clients pourront utiliser l'appareil Google Home pour commander par la voix des produits.

Même pour un géant comme Walmart, il faut parfois l'aide d'un autre géant pour affronter un rival tout aussi imposant que déterminé, Amazon.

Ainsi, le plus grand détaillant au monde - Walmart - fait appel à Google pour offrir des centaines de milliers de produits accessibles par commande vocale. Rappelons pour les non-initiés que Google Home est l'appareil intelligent à haut-parleurs et que l'Assistant Google que l'on retrouve également dans les téléphones mobiles Android est le logiciel qui l'opère. Ce dernier est en quelque sorte l'équivalent vocal du moteur Google pour vos recherches sur le Web.

Mode rattrapage

Chez les concurrents, ce sont respectivement les HomePod et Siri chez Apple et la série Echo, Echo Dot et Tap avec le système Alexa.

Commercialement, le géant Walmart espère qu'avec le duo Google Home et Assistant il pourra rattraper Amazon et conserver des parts de marché.

Walmart veut tirer profit de l'investissement massif de Google dans le traitement du langage et de l'intelligence artificielle pour rendre le magasinage par commande vocale encore plus populaire.

Pour vous donner l'ampleur du phénomène, la firme Consumer Intelligence Research Partners estime qu'Amazon a vendu plus de 10 millions d'appareils Echo depuis 2014.

Walmart dispose quant à lui de 410 magasins au pays et de 4700 aux États-Unis.

Pour livrer les commandes aux clients, Walmart fait appel à Uber dans plusieurs états. De son côté, Alphabet annule son plan d'adhésion Google Express de 95 $US pour permettre aux consommateurs d'obtenir la livraison gratuite d'un à trois jours du moment que la commande respecte le minimum du magasin.