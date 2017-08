Prélancement de la console Xbox One X avec l'édition Project Scorpio

André Boily 22-08-2017 | 20h48

Après des mois d'attente et une campagne marketing distillée au compte-gouttes, Microsoft ouvre sa boutique en ligne pour accepter les précommandes de sa nouvelle console Xbox One X ainsi que celles de la version édition limitée Project Scorpio.

Le géant du logiciel profite de sa présence à la foire Gamescom 2017 (22 au 26 août) à Cologne en Allemagne pour lancer une édition limitée de sa nouvelle console de jeu Xbox One X.

Uniquement offerte en précommande, l'édition limitée Project Scorpio diffère assez peu de la nouvelle console. Tout au plus, celle-ci comporte les inscriptions Project Scorpio sur le boîtier et la manette de jeu. Ce dernier se veut un hommage à la toute première console de Microsoft et qui adoptera une position verticale près de la télé.

Parlant d'écran, la puissance de traitement de la nouvelle One X lui permettra de jouer et d'afficher les jeux à la définition 4K ou Ultra HD. Dans son ventre, on trouvera un processeur AMD 8 coeurs cadencé à 2,3 GHz pour assurer la fluidité des images dans cette très haute définition.

40 % plus puissante

Ce dernier pourra compter sur les 12 Go de la mémoire graphique rapide GDDR5 pour accélérer les chargements et traiter autant de données vidéo. Dans l'ensemble, la puissance atteignant 6 téraflops de la Xbox One X serait «40% supérieure à toute autre console», dit Microsoft sur son site dédié.

Par contre, pour profiter de toute cette puissance de traitement, il faudra trouver les jeux qui auront été optimisés pour elle, sans quoi il n'y aura aucun gain visuel en faisant jouer des jeux moins récents.

Sur son site, Microsoft indique ces jeux comme étant optimisés : Forza Motorsport 7, Crackdown 3, State of Decay, Sea of Thieves et Super Lucky's Tale.

La console Xbox One X Project Scorpio est vendue 599 $ à partir du 7 novembre prochain.