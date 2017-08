La photographie numérique avancée à la rescousse des téléphones intelligents

André Boily 08-08-2017 | 21h02

La photographie sur les téléphones intelligents a fait des progrès assez notables malgré la petitesse des objectifs et des capteurs d'image. Mais là où de véritables avancées se produiront, c'est dans la photographie numérique avancée gérée par des algorithmes, comme si un professionnel retouchait instantanément vos photos.

Vous vous rappelez sans doute cet article où un ex-cadre avouait que pour obtenir de belles photos, valait mieux avoir un téléphone intelligent iPhone ?

Eh bien, avec cette nouvelle technologie développée conjointement entre Google et l'université du MIT, il sera possible d'améliorer de manière significative et instantanément les photos sur téléphones intelligents.

À l'aide de l'apprentissage profond (deep learning), les chercheurs sont parvenus à reproduire en temps réel des images photo. Pour ce faire, ceux-ci se sont servis de plusieurs milliers de photos retouchées avant et après par des professionnels pour créer des algorithmes. Et c'est si rapide que le traitement d'image s'effectue avant même que l'utilisateur ait appuyé sur le bouton du déclencheur.

En d'autres mots, ce dernier pourra voir avant de prendre le cliché à quoi ressemblera la photo retouchée.

Pour parvenir à une telle rapidité, le traitement d'image algorithmique utilise une image basse résolution que lui fournit le capteur. Avec elle, les algorithmes appliquent une série de transformations. Dès que les retouches désirées sont obtenues, elles sont appliquées à l'image pleine résolution qui est immédiatement stockée dans la mémoire du téléphone.

Si ce système d'algorithmes était intégré dans une prochaine version d'Android, ce soi-disant retard de Google en photo serait vite comblé.