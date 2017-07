Prêts pour les implants de micropuces?

André Boily 24-07-2017 | 17h00

Inutile d'avoir votre téléphone sur vous pour faire des achats ou pour ouvrir une session sur votre ordinateur, une micropuce implantée dans votre main suffira, comme celle de Biohax International, une entreprise suédoise spécialisée dans les puces RFID.

Si vous avez un téléphone intelligent assez récent, celui-ci est surement équipé d'une puce RFID qui vous permet d'acheter des produits sans avoir de carte de crédit ou de débit.

Prochaine révolution dans le paiement automatisé

Mais il y a maintenant la puce implantée sous la peau. Une entreprise du Wisconsin appelée Three Square Market (32M) offre à ses employés sur une base volontaire un implant électronique sous-cutané qui leur ouvre des portes, autorise des sessions sur ordinateur et permet d'utiliser des téléphones intelligents et des équipements du bureau.

Technologie plus populaire en Europe

Logée sous la peau entre l'index et le pouce, la micropuce a été conçue par la société Biohax International, en Suède. Une compagnie de chemin de fer de ce pays offre même à ses usagers un microimplant qui remplace la traditionnelle carte de transport en commun.

Pas de révolution majeure ici, ces puces basées sur la technologie de communication en champ proche (NFC) ont été adaptées pour être logées sous la peau.

Le marché pour les implants de micropuces sous-cutanées n'en est qu'à ses débuts dans le monde et ses défenseurs y voient une occasion de développement rapide et un moyen alternatif à très faible coût pour valider des micropaiements.