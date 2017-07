Réalité virtuelle, Oculus projette de lancer un casque abordable autour des 200 $

André Boily 17-07-2017 | 12h13

Sous le nom de code «Pacific», Oculus préparerait un nouveau casque de réalité virtuelle abordable pour 2018.

C'est en effet ce que rapporte l'agence de presse Bloomberg plus tôt la semaine dernière. Le modèle Rift d'Oculus actuellement vendu sur notre marché se détaille 680 $, alors que le nouveau tournerait autour des 200 $US, soit environ 265 $CAN, soit deux fois et demie moins cher.

Appareil autonome

Filiale de Facebook, Oculus a été acquise par le géant des réseaux sociaux au coût de 2 milliards $ il y a près de 2 ans. Mais les ambitions de Facebook avec Oculus se heurtent à un marché encore réticent face au coût élevé des modèles proposés.

Autre fait intéressant, et c'est la plus grande originalité, cet appareil serait entièrement intégré, donc autonome, sans matériel additionnel. On parle d'un appareil milieu de gamme plus près des attentes des amateurs.

Outre Oculus, les entreprises HTC, Samsung et Sony proposent chacune de leur côté des appareils plus ou moins cher qui se branchent à leur console de jeux ou à un ordinateur. En bas de gamme, les modèles Gear VR de Samsung et Daydream de Google, eux, se connectent à un téléphone intelligent.

L'agence de presse prévoit que la chinoise Xiaomi serait désignée pour fabriquer le futur casque Oculus. Xiaomi est bien connue pour ses produits en jeux vidéo et sur les réseaux sociaux.

Par contre, le duo Facebook-Oculus aura devant lui de nouveaux concurrents qui ambitionnent se tailler une place sur le marché que l'on dit prometteur dans les années à venir.