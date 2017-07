Voici à quoi ressemblent les premières patrouilles robotisées

André Boily 04-07-2017 | 20h32

Nous sommes encore très loin des policiers robots humanoïdes comme dans les films Robocop, mais toujours est-il qu'il y a un début à tout. Ce début prend la forme ici de voiturettes robotisées pour enfants dont le dessin ressemble étrangement à la smart de Daimler (Mercedes-Benz).

Découvert sur le site gulfnews.com, ce prototype équipé de caméras et d'un logiciel de reconnaissance biométrique circulera dans les rues de Dubaï à la recherche de criminels et autres indésirables fichés par les forces de l'ordre connus pour leurs activités illicites et autres méfaits contraires aux lois, dit la police de Dubaï qui s'occupe de faire respecter l'ordre dans la capitale de 2,26 millions d'habitants du petit état des Émirats arabes unis.

Avec des coffres généreusement garnis de pétrodollars, Dubaï n'en est pas à ses premières originalités technos. En effet, la ville a fait la démonstration plus tôt cette année d'un premier drone taxi monoplace. Comme avec la plateforme Uber, vous montez à bord et l'appareil vous dépose à destination en survolant les immeubles, sans souci de trafic.

Drone de surveillance vidéo intégré

Le fabricant du petit patrouilleur est chinois, de Singapour. OTSAW Digital a développé ses robots appelés O-R3 pour Dubaï qui caresse un ambitieux projet de ville intelligente (Smart City).

Les premières patrouilles d'O-R3 débuteront vers la fin de l'année. L'engin robotisé est également équipé d'un drone de surveillance commandé à distance. Équipé lui aussi d'une caméra vidéo, ce dernier offrira une vision en hauteur quand les circonstances l'exigeront.