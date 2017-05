Suggestions cadeaux techno pour la maman branchée

Stéphanie Godbout 04-05-2017 | 10h02

Le 14 mai prochain, ce sera la fête des Mères. Oubliez les sempiternelles fleurs ou le flacon de parfum annuel et offrez plutôt un cadeau original à votre maman dévouée et branchée. Voici notre petit guide cadeaux pour une fête des Mères techno.

Appareil photo Instax 70 mini édition limitée Michael Kors

Fruit d’une collaboration entre Michael Kors et Fujifilm, cet appareil photo offrira une touche instantanée de glamour à votre maman. Offert en édition limitée dans une nuance métallique exclusive, le Michael Kors x Fujifilm Instax 70 mini possède une commande de réglage automatique de l’exposition permettant de capter les plus beaux moments en famille, au cinéparc comme à la plage, avec une clarté magnifique avant de les immortaliser sur papier en 90 secondes.

178 $

Bracelet Alta HR

Gadget indispensable pour les mamans sportives, le bracelet connecté Alta HR de Fitbit leur donnera la motivation nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Confortable et stylé, le Alta HR comptabilise les pas effectués et la dépense calorique le jour, tandis qu’il analyse les phases du sommeil la nuit. Communiquant sans fil avec plus de 200 appareils iOS, Android et Windows, il permettra à votre mère de garder le rythme tout en bénéficiant d’un suivi de fréquence cardiaque.

199,95 $

Dispositif Tile

Votre maman a souvent la tête dans les nuages? Elle sera au septième ciel en recevant un dispositif Tile Mate. Une fois celui-ci fixé à un objet de valeur, comme un sac à main, une valise ou un trousseau de clés, il suffira à votre mère d’ouvrir l’application dédiée pour faire entendre la sonnerie personnalisée du dispositif, ou voir sur la carte l’emplacement du porté disparu. De plus, vous éviterez même le casse-tête de trouver un bel emballage! Pour un temps limité, une boîte cadeau est offerte avec tout achat d’ensemble.

À partir de 25 $

Stylo à bille USB Swarovski

Que ce soit pour rédiger de petits mots doux à glisser dans la boîte à lunch ou pour sauvegarder ses précieux souvenirs, votre mère le fera avec style grâce au stylo à bille USB Swarovski orné de 1 300 cristaux. Offert en 6 coloris différents qui s’agenceront parfaitement avec la garde-robe de votre mère, le crayon dissimule une clé USB de 16 Go qui permet d’ajouter une touche personnelle à votre cadeau en y sauvegardant ses chansons préférées et des photos des moments inoubliables que vous avez partagés ensemble.

119 $

Liseuse Kindle Oasis

Dernier né de la famille des liseuses Amazon, la Kindle Oasis est le cadeau tout indiqué pour les mères qui aiment s’évader et bouquiner. La plus mince et la plus légère des liseuses du

géant en ligne, la Kindle Oasis se trimballe facilement, est munie d’un écran haute résolution de 15 centimètres et est équipée d’une autonomie inégalée de plusieurs mois grâce à son étui chargeur en cuir. La Kindle Oasis, qui peut stocker des milliers de livres numériques, promet de faire vivre toute une gamme d’émotions à son propriétaire.

399,99 $

Étui personnalisé pour téléphone

Votre maman aura toujours les gens qu’elle aime près des yeux et du cœur avec un étui pour téléphone intelligent personnalisé. Choisissez une de vos images préférées et créez une coque en plastique à la fois pratique et unique pour son iPhone ou son appareil Samsung. Par contre, contrairement aux bouquets de fleurs achetés à la va-vite, les étuis nécessitent de 5 à 8 jours ouvrables…

24,99 $

Ensemble de départ blendSMART2

Faites ressortir la beauté naturelle de votre mère grâce à blendSMART2, un ensemble de départ comprenant un applicateur rotatif équipé d’un moteur ultraperformant de 190 tr/min et un pinceau à maquillage fait de fibres antimicrobiennes. Alliant innovation et technologie, l’ensemble blendSMART2 permet d’obtenir rapidement un teint parfaitement unifié.

91 $