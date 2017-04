FEND, un casque de vélo pliable!

10-04-2017 | 14h56

La compagnie FEND à développé un casque de vélo à la fois pratique, original et unique. Son concept... il est pliable! Donc terminé les casques encombrants lorsque vient le temps d'aller travailler, manger au restaurant ou magasiner.

Ce casque aborde un design ergonomique et épuré qui plaira à tous les styles de cyclistes et aux personnes de tout âge.

Il se plie comme un accordéon et peut se ranger facilement dans un sac.

La coque du casque est rigide et faite en polymère ABS. On peut y voir plusieurs ouvertures afin de le rendre très respirant.

Il est muni de sangles résistantes en nylon et son intérieur en mousse est doté d'une doublure en peluche pour offrir un très bon confort au cycliste.

Le casque FEND est offert en noir et en blanc au coût de 120 $ US et ainsi qu'en jaune (pour une durée limitée) au coût de 150 $ US. Il est disponible en deux tailles (S/M et L/XL) et sa livraison est prévue pour l'été 2017.