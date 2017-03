Windows Vista, c'est bientôt la fin

28-03-2017 | 11h02

Les utilisateurs de Windows Vista devront envisager une mise à jour de leur PC puisque Microsoft mettra fin au support de son système d'exploitation le 11 avril prochain.

Commercialisé en 2007, Windows Vista a longtemps été considéré comme un flop. Aujourd'hui, à peine 1% des utilisateurs de Microsoft Windows utilisent encore cette version.

«Après le 11 avril 2017, les clients sous Windows Vista ne recevront plus de nouvelles mises à jour de sécurité, de correctifs de sécurité ou d'options de support assisté gratuits ou payants, mentionne Microsoft. Microsoft a fourni un soutien pour Windows Vista durant les 10 dernières années, mais le temps est venu pour nous, ainsi que pour nos partenaires matériels et logiciels, d'investir nos ressources vers des technologies plus récentes afin que nous puissions continuer à offrir de nouvelles expériences.»

Migrer vers Windows 10

Le géant du logiciel encourage les utilisateurs à migrer vers une version supérieur telle que Windows 10, si la configuration de leur PC le permet, ou sinon de faire l'achat d'un ordinateur récent, car il est peu probable qu'un ordinateur datant de 10 ans puisse être en mesure de tourner Windows 10 sans mettre à niveau certaines pièces matérielles.

Une autre alternative demeure Windows 8 (sorti en 2012) ou encore Windows 7 (sorti en 2009). À noter que Windows 7, dont la popularité est encore bien marquée, est pris en charge jusqu'en janvier 2020.