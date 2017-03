Le premier condom intelligent au monde!

06-03-2017 | 11h28

On retrouve des moniteurs d'activité pour toutes sortes de sports: course, nage et même le golf. Ces appareils connectés sont employés pour aider les athlètes dans leur entraînement afin de viser l'excellence dans leur domaine.

Le i.Con s'inscrit dans cette lignée, à la différence près que les performances qu'il mesure ne permettent pas de gagner une médaille aux olympiques. Avec ce produit, la compagnie British Condoms se targue d'être les concepteurs du premier condom intelligent au monde.

Le i.Con n'est toutefois pas vraiment un préservatif intelligent. C'est un anneau ajustable et réutilisable destiné à être porté autour du pénis, sous un condom.

Il permet de mesurer le nombre et même la vélocité des mouvements du bassin lors d'une séance donnée. Il calcule aussi les calories brûlées et la durée des ébats.

Les statistiques sont ensuite transmises par Bluetooth et enregistrées dans une application dédiée pour téléphone intelligent. Les utilisateurs extrovertis pourront ensuite partager ces informations avec le monde entier. Les plus discrets seront aussi en mesure de comparer leurs statistiques de façon anonyme.

Le produit n'est pas encore disponible en boutique. Son lancement est toutefois prévu pour plus tard cette année et il se détaillera 59,99 livres (environ 99 $ CAN).