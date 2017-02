Des amplificateurs à 160 000 $ pour réaliser un rêve d'audiophile

David Lamarre 28-02-2017 | 16h51

Depuis plus de 30 ans, Simaudio propose des amplificateurs haut de gamme pour une clientèle audiophile. Mais avant aujourd'hui, cette équipe de passionnés n'avait jamais vraiment laissé complètement libre cours à sa créativité.

«On a décidé d'accorder aux ingénieurs plus de liberté pour obtenir le plus de performance», a relaté Louis Lemire, président de Simaudio.

Sans se soucier de restrictions financières, l'équipe de Simaudio a développé les amplificateurs Moon 888 qui seront commercialisés en avril prochain. Le prix de détail suggéré: 160 000 $ la paire.

«C'est notre formule un», a souligné celui qui dirige l'entreprise de Boucherville, en Montérégie, depuis 2013.

Ces composantes de système de son haute-fidélité ont été dévoilées au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier dernier. Ils ne sont pas destinés aux studios professionnels, mais bien aux salles d'écoute d'amateurs de musique fortunés.

Le test

Au deuxième étage de leur usine, par-dessus la chaîne de montage et les bureaux de recherche et développement, a été aménagée une salle d'écoute pour faire la démonstration de ce produit d'exception. En comptant les enceintes, le récepteur stéréo, le filage et, bien sûr, les amplificateurs Moon 888, le système de son qui s'y trouve vaut plus de 200 000 $.

Cliquez sur «Afficher dans Google Maps» pour voir la salle en 360 degrés.

Au cours de ma visite, j'ai eu la chance de m'asseoir pour écouter trois morceaux.

D'abord, afin de me donner une idée de la performance de l'appareil, le concerto pour piano #5 de Beethoven a été joué. Sans le moindre effort, on peut visualiser l'orchestre sur la scène. Et pas seulement de gauche à droite. On peut aussi les imaginer dans la profondeur de l'espace. Et ce, même pour l'ouïe d'un néophyte.

Ensuite, la chanson Your Heart is Black as Night de Melody Gardot a été choisie. Ce morceau jazz a révélé la qualité époustouflante du système quant au rendu de la voix. Les yeux fermés, j'avais l'impression d'être dans la même pièce que la chanteuse américaine. L'émotion était palpable, j'en avais la chair de poule.

Enfin, pour comparer avec mes expériences d'écoute passées, j'ai demandé qu'on fasse jouer une chanson des Beatles (She's Leaving Home de l'album «Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band»).

On m'a alors mis en garde que le système était si performant qu'il reproduisait parfaitement les enregistrements en studio. On ne m'a pas menti. Dans ce cas précis, il était possible de percevoir les raccords entre les différentes prises qui ont été montées en studio. Ceci dit, je n'avais jamais entendu les Beatles avec une telle netteté. C'est probablement le plus près de Paul McCartney que j'aurai eu dans les oreilles.

Le secret est dans les condensateurs...

Les ventes

Si ce modèle vous intéresse, seulement 15 à 20 paires seront fabriquées en 2017. Pour les années prochaines, la production variera en fonction de la demande.

Pour ceux qui rechignent à payer le prix d'une BMW Alpina B7 2017 pour une paire d'amplificateurs, Simaudio offre aussi une gamme d'appareils plus abordables. Par exemple, leur système tout-en-un ACE se vend 3500 $ et offre une solution clé en main pour les audiophiles.

Et leurs produits sont en demande. «En 2013, nous fabriquions 3000 appareils par année. Aujourd'hui, c'est 5500. Dans plus ou moins cinq ans, on espère en faire 10 000 à 15 000», a noté Louis Lemire.