Samsung dévoile trois nouveautés au Mobile World Congress

27-02-2017 | 14h27

Faute de dévoiler officiellement son S8 tant attendu, Samsung a tout de même annoncé deux nouvelles tablettes, la Galaxy Tab S3 et le Galaxy Book, ainsi qu'un nouveau Gear VR avec manette, au Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne.

La Galaxy Tab S3 a été conçue pour le divertissement. Avec son écran 9,7 pouces Super AMOLED, elle offre une qualité vidéo 4K et supporte le standard HDR. Mieux encore, les haut-parleurs de cet appareil sont ajustés par AKG. Rappelons qu'AKG fabrique des micros et des écouteurs pour les musiciens professionnels depuis plus de 70 ans.

Les Galaxy Book visent quant à eux une clientèle professionnelle. Ils peuvent être jumelés à un clavier pour se transformer en un ordinateur portable. Équipés de processeurs Intel, ils fonctionnent sur Windows 10 et se déclinent en deux modèles: 10,6 pouces et 12 pouces. L'écran Super AMOLED 12 pouces supporte lui aussi le standard HDR.

Une amélioration au Gear VR

À l'instar du Daydream View de Google, les prochains casques de réalité virtuelle Samsung Gear VR seront désormais livrés avec une manette.

«La manette Gear VR élargit notre écosystème de réalité virtuelle et aide les consommateurs à s'impliquer et à s'immerger davantage dans le contenu RV - que ce soit des jeux ou des vidéos», a déclaré Younghee Lee, vice-présidente de la division téléphonie mobile de Samsung.

Le nouveau Gear VR avec manette sera compatible avec les modèles suivants de la gamme Samsung: Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 et S6 edge.