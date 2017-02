Un projecteur IMAX au laser débarque à Montréal

David Lamarre 24-02-2017 | 15h32

Cinéphiles, réjouissez-vous! Un cinéma montréalais s'est équipé d'un projecteur à la fine pointe de la technologie.

«On est les premiers et les seuls au Québec à s'être dotés d'un système IMAX au laser», a souligné Julie La Roche, responsable du Cinéma IMAX Telus en tant que directrice, développement des affaires au Vieux-Port de Montréal et au Centre des sciences.

«Avant, on disait que les films sur pellicule 70 mm d'IMAX, c'était le summum. Mais avec IMAX laser, on vient de monter d'une coche», a-t-elle ajoutée.

«C'est un système conçu par IMAX de A à Z.» Il n'est donc pas question ici de simplement substituer une lampe au xénon par une lampe au laser dans un appareil existant.

Le résultat : une image d'une qualité exceptionnelle. «Au niveau du contraste de l'image, c'est cinq fois plus grand que sur pellicule 70 mm. (...) Au niveau de la luminosité, c'est 50 % plus brillant.»

Les spectateurs qui sont plus auditifs que visuels seront heureux d'apprendre que le Cinéma IMAX Telus a aussi rénové son système de son ambiophonique pour passer à une installation 12.1. «Quand un oiseau vole, on entend le bruit de ses plumes», a illustré Julie La Roche.

Pour faire ces changements, les activités du cinéma avaient été interrompues pendant six semaines. En plus de l'équipement technique, l'écran, les sièges, les lunettes 3D et même les tapis ont été remplacés. «On a investi 2 millions $ pour rénover la salle», a noté la responsable du Cinéma IMAX Telus.

Bonne nouvelle, les prix des billets, eux, demeurent inchangés.

Le cinéma rouvre ses portes ce vendredi avec deux productions conçues pour exploiter les forces de ce nouvel équipement: Baleines 3D et Amérique sauvage 3D (gagnant de quatre prix de la Giant Screen Cinema Association, dont «Meilleur court métrage»).

Rappelons que la technologie IMAX a été conçue au Canada.