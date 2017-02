Une voiture volante commercialisée en 2018

20-02-2017 | 16h46

Pour profiter au maximum du véhicule PAL-V Liberty, vous aurez besoin d'un permis de conduire et d'une licence de pilote.

En effet, ce véhicule deux places peut prendre à la fois la route et les airs. Grâce à un ingénieux système qui permet aux palmes de se replier sur son toit, il suffit de 10 minutes au PAL-V Liberty pour se transformer en voiture ou en aéronef.

Avec son rotor à deux palmes, le PAL-V ressemble à un hélicoptère. Il ne peut toutefois pas décoller ou atterrir à la verticale. Cet autogire a besoin d'une piste d'au moins 330 mètres pour prendre son envol et d'au moins 30 mètres pour se poser.

Dans les airs, le véhicule peut parcourir jusqu'à 500 km à une vitesse de 180 km/h. Sur terre, il roule sur trois roues à une vitesse maximale de 160 km/h et peut voyager 1315 km.

L'entreprise néerlandaise Pal-V propose déjà deux modèles en précommande: le PAL-V Liberty Sport à 299 000 euros (environ 416 000 $ CAN) et le PAL-V Liberty Pioneer Edition à 499 000 euros (environ 695 000 $ CAN).

Ces premières autos volantes devraient être livrées en 2018.