L'invention d'un enfant de 10 ans qui pourrait sauver des vies

07-02-2017 | 13h43

Tous les étés, c'est la même tragédie qui se répète. Un enfant est oublié dans une voiture où la chaleur fait rapidement monter la température, causant une grave déshydratation voire la mort si la victime n'est pas découverte à temps. Selon un scientifique de l'Université d'État de San Jose, 39 enfants sont morts l'an passé aux États-Unis après avoir été oublié par leurs parents.

Ce total représente le plus élevé en trois ans, notamment pour l’État du Texas qui a totalisé à lui seul sept décès. Parmi eux, celui d'un bébé de six mois mort dans une camionnette garée devant sa maison à Melissa. C'est cet incident tragique qui a poussé Bishop Curry à réagir. Cet enfant de 10 ans s'est senti d'autant plus concerné qu'il vit à McKinney à proximité de Melissa et qu'il possède une petite soeur âgée d'un an.

«Parfois les bébés s'endorment et ils sont très calmes, donc si vous vous précipitez dans votre maison après votre travail ou au supermarché, je comprends comment quelqu'un peut oublier [un enfant]», a commenté pour NBC, Bishop Curry IV, père du jeune garçon. Pour empêcher ces tragédies, l'enfant de 10 ans a ainsi eu une idée. Son nom: Oasis.

Un dispositif qui souffle de l'air froid

L'invention apparait relativement simple. Il s'agit d'un petit boitier rose à attacher au siège d'une voiture. Sauf que celui-ci est capable de détecter la présence d'un enfant mais aussi d'évaluer la température. S'il commence à faire trop chaud dans l'habitacle, le dispositif se met ainsi à souffler de l'air froid sur l'enfant, jusqu'à que quelqu'un intervienne pour le secourir.

Pour le moment, il s'agit simplement d'un prototype mais le concept semble déjà séduire. D'après le Anna-Melissa Tribune, Bishop Curry a présenté l'invention à des fabricants durant une conférence du Center for Child Injury Prevention. Son père qui travaille chez Toyota a parlé d'Oasis à sa société qui s'est montrée aussi très intéressée.

Bishop Curry, père et fils, ont même été conviés dans un centre technique Toyota à Détroit où ils ont pu assister à des tests de sécurité sur des véhicules. Une autre société, Evenflo, qui fabrique des sièges pour voitures et des dispositifs pour enfants, a également pu s'entretenir avec l'enfant de 10 ans au sujet de son invention.

Un brevet déposé et une campagne de financement lancée

Face à ces réactions positives, un brevet provisionnel a déjà été déposé par le père du jeune garçon. Une campagne de financement participatif a également été lancée sur le site GoFundMe afin de récolter les fonds nécessaires pour déposer un brevet industriel et entamer la production de l'invention. La chose intéressante avec cette idée «est que rien de cette technologie n'est nouveau», a expliqué Bishop Curry IV.

«Nous avons des choses pour alerter notre téléphone, des façons de produire un refroidissement à l'aide d'un ventilateur ou d'une climatisation. Nous avons des façons de détecter le poids. Donc rien n'est nouveau», a souligné le père, «et nous avons le sentiment que [...] combiner toutes ces technologies permettra de produire plus rapidement» que si c'était entièrement nouveau.

Il reste encore un long chemin avant que ce dispositif ne voit réellement le jour mais il pourrait un jour sauver la vie de nombreux enfants. Et le jeune Bishop Curry V, friand d'inventions, n'entend pas s'arrêter là . «Ce serait un rêve d'avoir de nombreuses inventions capables de sauver de nombreuses vies», a-t-il conclu.