Un Windows 10 à bas prix à l'horizon?

06-02-2017 | 11h42

Selon de nombreux sites technos, mais sans la moindre confirmation de Microsoft, la firme de Redmond développerait actuellement sur une version simplifiée et allégée de Windows 10.

L'idée serait de proposer, à la manière de Google avec Chrome OS, un système d'exploitation adapté aux machines les moins performantes du marché, mais aussi et surtout aux petits budgets, qu'il s'agisse des étudiants ou des internautes des pays émergents. De fait, il s'agirait d'une offre s'en allant contrer celle des Chromebook, ces PC à bas prix qui tournent sous Google OS.

Une image disque d'installation (ISO) et des premiers visuels auraient même fuité et ont été publiés par le site Windows Blog Italia. En termes de design, Windows 10 Cloud ne proposerait aucun changement notable comparé à Windows 10 tel qu'il est utilisé aujourd'hui par tout un chacun. Cependant, cette version de Windows ne permettrait de télécharger et d'utiliser uniquement des applications issues de la boutique en ligne de Microsoft, le Windows Store, ce qui limiterait donc considérablement ses usages.

Comme son nom l'indique, Windows 10 Cloud sera aussi et surtout tourné vers le dématérialisé, l'idée étant d'équiper des machines ne disposant pas de beaucoup d'espace de stockage. Les utilisateurs pourraient ainsi privilégier des programmes d'ores et déjà disponibles dans le cloud, à commencer par la suite Office de Microsoft.

Le concept n'est évidemment pas sans rappeler Windows RT, une version allégée de Windows 8, qui a un temps été commercialisé sur des tablettes dotées de processeurs sous architecture ARM. Cette fois-ci, Windows 10 Cloud devrait toutefois fonctionner sur n'importe quel terminal Windows (PC ou tablette), quel que soit son processeur.

Microsoft pourrait officiellement lancer Windows 10 Cloud en avril 2017 à l'occasion d'un événement initialement dédié à la mise à jour Windows 10 Creators.