Son, image et odeur: découvrez la porno en réalité virtuelle

27-01-2017 | 04h00

La société CamSoda commercialise OhRoma. De quoi s'agit-il? Il s'agit simplement d'un masque sensoriel qui s'ajoute à vos casques de réalité virtuelle. Le but? S'immerger encore plus dans les films pornographiques.

En plus d'entendre et de voir, il est donc maintenant possible de sentir. Après avoir inséré des capsules dans le masque et il suffit de choisir, via une application sur téléphone, jusqu'à trois odeurs relatives au sexe.

Il y aura ainsi jusqu'à trente combinaisons olfactives possibles. Parmi les odeurs suggérées, on note sous-vêtements, culottes, parfums, aphrodisiaques ou même odeurs du corps.

Ce produit n'est toujours pas disponible mais peut être réservé au prix de 99 $ US.

Rappelons que CamSoda a aussi lancé récemment un service de fellations virtuelles à 1 $.