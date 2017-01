Un tout nouveau centre de réalité virtuelle à Montréal

Caroline Lévesque 20-01-2017 | 10h29

«Montréal a beaucoup de talent en jeux vidéos et en réalité virtuelle, mais il faut enfin que la population puisse s'amuser avec cette technologie-là, et non pas juste en entendre parler», affirme Sébastien Coulombe, directeur général du centre de réalité virtuelle MontVR, situé sur la rue Saint-Denis.

L'endroit permet de plonger les personnes dans un univers artificiel créé numériquement. Le centre compte trois postes pour regarder des films et cinq autres pour expérimenter les jeux, avec des casques de réalité virtuelle. Ils permettent une expérience 3D synchronisée avec les mouvements de la tête, dans un environnement à 360 degrés. Il suffit de faire une location de poste, pour 25 $ de l'heure.

Le centre compte également devenir un espace de diffusion pour les développeurs de ce nouvel art.

Tirer sur l'ennemi

Avec le casque de réalité virtuelle et un contrôleur dans chaque main, on peut s'amuser à tirer des flèches à des créatures fantomatiques qui nous pourchassent dans une grande pièce en bois. Il suffit de faire un geste de la main gauche vers l'arrière de son dos, pour y prendre une flèche et l'installer sur l'arc virtuel, tenu dans la main droite.

On peut également réparer une voiture, tel un mécanicien, ou se concocter un repas comme chef cuisinier dans un jeu de métiers. Avec des mains artificielles, il est possible de prendre des aliments dans le réfrigérateur, mettre des tranches de pain dans un grille-pain et faire cuire du bacon dans la poêle. Dans cette mince ligne entre la réalité et la fiction, on peut boire et manger virtuellement ses propres recettes, en approchant la nourriture de sa bouche.

Sabre laser

Les adeptes de Star Wars seront comblés en pouvant se battre avec un sabre laser dans l'espace, et les sportifs pourront jouer au mini-putt, au golf et au basketball.

Avec les films projetés dans le casque, on est directement plongé dans l'action, à 360 degrés, et on peut s'en approcher pour en contempler les moindres détails. Des films d'animations, de guerre et des documentaires forment notamment la sélection actuelle.

Le centre met de l'avant les technologies HTC Vive, Oculus Rift et Playstation VR.