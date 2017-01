Roku Ultra, pour voir plus loin que la télé intelligente

André Boily 17-01-2017 | 11h04

Pour accéder à la télé par internet, deux choix s'offrent à vous: se procurer un appareil de diffusion ou utiliser l'interface prévue à cet effet dans vos télévisions intelligentes. La grande différence entre les deux approches, c'est l'indépendance et la meilleure qualité générale des appareils de diffusion. Voici pourquoi avec cet essai du Roku Ultra.

La télé internet marche très fort chez nos voisins du Sud. Si fort que des géants américains comme Time Warner et Comcast offrent désormais à leurs clients de remplacer leur décodeur télé par un appareil de diffusion - le fameux «streaming» qui est sur toutes les lèvres. Voilà pour la demande. Du côté de l'offre télévisuelle, c'est un choix immensément abondant, voire excessif même, de films et de séries télé sur demande, par abonnements, gratuits ou payants.

Chez nous, ceux qui ont connecté leur télé à leur routeur ont pu découvrir les avantages et les méandres - il faut le dire - des canaux spécialisés. Il y a les géants comme Netflix et Amazon (maintenant disponible au Canada) et une multitude de gros joueurs comme Sony, Google, et de plus petits avec leurs banques de films plus ou moins marginaux. Cela dit, mettons de côté l'offre immense de canaux de télé internet, il y aurait pour des heures. Voyons ce qu'offre Roku avec son modèle haut de gamme Ultra.

Plus de choix

Grand avantage d'un appareil de diffusion comme le Roku, c'est sa capacité de lire beaucoup plus de contenu que ne le permet votre télé intelligente. On y retrouve davantage de chaînes en ligne, des fonctions de recherche et des nouveaux canaux qui apparaissent sur les appareils de diffusion bien avant votre télé. Et vous classez vous-même vos canaux contrairement à un appareil maison comme Android TV qui va mettre de l'avant les services et le contenu de Google.

Deuxième avantage non négligeable d'une console de diffusion, la possibilité de connecter à internet tout téléviseur du moment qu'il dispose une connexion HDMI - ou de câbles composants pour les appareils plus anciens avec le modèle Roku Express+. Inutile donc d'investir dans le dernier modèle de télé HD ou 4K pour en profiter.

Connexion sans fil ou filaire

Compatible avec la résolution 4K UHD et le format d'image HDR, j'ai pu essayer le Roku Ultra tant en HD qu'en Ultra HD sur un téléviseur 4K et la qualité d'image est superbe et fluide, aucun ralentissement à signaler en raison de ma connexion internet ou du processeur interne. Si, comme pour les autres télés intelligentes, il est possible de connecter le lecteur Ultra en sans fil, celui-ci supporte la plus récente norme de débit 802.11ac. Utilisez-la si votre routeur n'est pas trop loin. Pour ma part, je préfère de loin connecter le Roku Ultra par câble réseau jusqu'au routeur. On retrouve de tels câbles de 50 pieds pour moins de 10 $ en ligne. Performance garantie! Une connexion internet d'au moins 30 mégabits/seconde (Mbits/s) de votre fournisseur suffit à lire tout contenu 4K et HDR.

Le puissant petit lecteur Ultra offre également une sortie audio optique pour votre système de cinéma maison et une fente pour carte mémoire microSD. Bien que cette carte ne soit pas nécessaire, elle permet de conserver en mémoire davantage de canaux. Sans elle, si vous voulez ajouter un onzième canal (limite de dix), le système devra en supprimer un. Une carte de 32 Go coûte en moyenne 15 $ CAN en ligne.

Si l'installation matérielle ne prend que quelques minutes, la configuration logicielle, c'est-à-dire la création d'un compte Roku, est un peu plus longue. Mais une fois vos informations entrées, avec carte de crédit pour l'achat de films et l'abonnement à certains canaux comme Netflix, il n'y a plus rien à ajouter.

En fait, oui, installer l'application mobile Roku (compatible iOS et Android) pour votre téléphone intelligent vous permet de commander les fonctions de votre Roku par WiFi, du moment que les deux appareils sont connectés sous le même réseau. Télécommande et application Roku sur téléphone intelligent peuvent également servir à l'écoute privée en branchant un casque d'écoute dans la prise 3,5 mm.

À noter qu'il n'y a pas de câble HDMI inclus avec le Roku, donc en prévoir un à l'installation.

Recherche de canaux

Le Roku Ultra offre deux moyens de rechercher du contenu sur les canaux internet: soit en tapant une à une dans la section Recherche les lettres d'un titre de film, d'un acteur ou réalisateur, soit en utilisant la fonction de recherche vocale à l'aide du microphone de la télécommande. Jusqu'à présent, j'ai préféré la première solution, la seconde n'ayant pas donné les résultats attendus.

Pour un titre trouvé, par exemple, cette fonction de recherche vous présentera, le cas échéant, un ou plusieurs canaux classés en fonction de la disponibilité ou du prix. Si le titre n'est pas offert, votre Roku vous indiquera sa disponibilité en temps et lieu.

Pour compléter ses recherches, le web offre une foule de ressources en ligne pour vous aider à gérer vos soirées. Allez sur justwatch.com/ca ou le site Decider.com où l'on vous affichera en un clin d'œil les nouveautés tous canaux confondus.

Contenu francophone

S'il y a un regret à propos de la télé internet en général, c'est le choix de contenu de qualité moins abondant de ce côté-ci de la frontière. Vous verrez, beaucoup de canaux recyclent de vieux films, souvent de série B. Et il est toujours surprenant de voir apparaître dans une section «Nouveautés» des films des années 70, 80 ou 90 - pour la plupart sans frais ou avec publicités. Toutefois, cette lacune est appelée à disparaître avec le temps.

Autre contrainte, linguistique cette fois, c'est la disponibilité de contenus en français. Cela dit, beaucoup d'entre nous préfèrent regarder des films ou des séries télé dans leur version originale, avec ou sans sous-titres. À vous de choisir.