Une incroyable maison construite sous un dôme géodésique

17-01-2017 | 10h31

Le cercle Arctique ne fait pas partie des endroits les plus hospitaliers au monde. Entre les températures glaciales, les vents violents et les tempêtes de neige, vivre dans cette région peut sembler plutôt rude. Mais les Hjertefølger ont de quoi faire changer d'avis. Depuis trois ans, cette famille norvégienne habite dans une maison tout simplement incroyable.

Surnommée «Nature House», elle se trouve sur l'île de Sandhornøya à 1000 kilomètres au nord d'Oslo et présente une forme très particulière. Elle est construite sous un dôme géodésique, une structure semi-sphérique formée d'éléments triangulaires et entièrement transparente. Les Hjertefølger ont acheté ce dôme à la société Solardome mais l'intérieur lui a entièrement été conçu par leurs soins.

Une maison écologique

Composée de trois étages, leur maison a été construite essentiellement avec des matériaux organiques telles que de la terre, du bois, de l'argile et du sable. Mais coiffée du dôme, elle parvient aisément à résister et protéger ses habitants des températures extrêmes et des vents violents. Le tout en offrant une vue imprenable sur le paysage régulièrement baigné d'aurores boréales.

«La sensation que l'on ressent en entrant dans cette maison est différente de ce qu'on peut ressentir en entrant dans n'importe quelle autre maison», a confié Ingrid Hjertefølger au site Inhabitat. «L'atmosphère est unique. La maison est calme. Je peux presque entendre le silence». Mais Ingrid et son mari Benjamin ne se sont pas arrêtés à une simple construction pour leur Nature House.

Le couple a également pensé à son existence au quotidien. En plus de leur maison à cinq chambres, ils ont conçu un jardin pour faire pousser des fruits et des légumes. S'il est impossible de faire pousser quoi que ce soit en hiver, le Soleil s'absentant durant trois mois, le reste de l'année, les Hjertefølger peuvent récolter pommes, cerises, tomates, herbes et melons sur le pas de leur porte.

Une expérience qui inspire

Avec leurs quatre enfants, Ingrid et Benjamin recyclent aussi l'eau pour arroser leurs plantes et fabriquent du compost avec leurs déchets. Trois ans après avoir déménagé, le couple n'imagine plus quitter son havre de paix. «La maison fonctionne comme nous le pensions et le voulions. Nous adorons la maison. Elle a sa propre âme, elle est très personnelle», a confié Ingrid à Inhabitat.

«Nous avons été surpris par le fait que nous nous sommes reconstruits tandis que nous construisions la maison. Le processus nous a changés, nous a façonnés», a-t-elle ajouté. Et leur expérience n'a pas manqué d'inspirer d'autres personnes à travers la Norvège et le monde. «Je reçois chaque semaine des courriels d'étrangers qui me disent combien ils aiment la maison», a-t-elle précisé à Caters News.

La petite famille espère désormais organiser des ateliers, des cours et des visites dans sa maison et même construire des cabines supplémentaires pour les visiteurs.